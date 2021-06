Ratingen : Blauer See: Wettbewerb soll Ideen liefern

Für das geplante Umweltbildungszentrum müssen einige Gebäude weichen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der Rat kann morgen in seiner Sitzung Grünes Licht für die Umgestaltung des Areals am Blauen See geben. Werden die Fraktionen sich einig, kann ein Wettbewerb ausgeschrieben werden.

Die Pläne für das Umweltbildungszentrum (UBZ) und damit für die Umgestaltung des Geländes am Blauen See werden am Dienstag, 29. Juni, im Rat diskutiert. Erhält das Projekt die Zustimmung der Fraktionen, geht es in die nächste Phase. Die Verwaltung wird einen Wettbewerb ausloben, an dessen Ende konkrete Pläne für das Gebäude des UBZ sowie für die Außenanlagen auf dem Tisch liegen. Ideen gibt es schon, noch ist aber alles offen.

Mit im Boot sind schon jetzt die Haaner Firma Innovative Stadt und Raumplanung (ISR) und das Büro ee concept aus Darmstadt, das die eingehenden Vorschläge auf die Aspekte Energieeffizienz und Nachhaltigkeit abklopft. ee concept gibt für den Wettbewerb einen Rahmen von Kriterien vor, denen das UBZ entsprechen soll. Dazu gehören Funktionalität, Nutzerkomfort und Ressourcennutzung. Die Wettbewerbsbeiträge sollen Vorschläge für den Standort des UBZ, aber auch für einen Bewegungsspielplatz und gastronomische Angebote enthalten. „Die abschließende Entscheidung muss ein Optimum für das jugend-

Info So enstand das Areal am Blauen See Der Blaue See war ursprünglich ein Steinbruchgelände. Das Unternehmen Ratinger Kalkwerke förderte hier Kalk in zwei Gruben. Der Betrieb schloss 1932 wegen fehlender Produktivität. Nach Beendigung des Abbaubetriebes sammelte sich das Grundwasser und der Blaue See entstand. Überregional bekannt wurde das Areal durch die Naturbühne und die Karl-May-Festspiele.

und kinderbezogene Angebot Bewegungsspielplatz, für das pädagogisch orientierte UBZ und für die Gastronomie bilden“, so heißt es in der Verwaltungsvorlage.

So sieht die vorläufige Planung für den Blauen See aus. Foto: Stadt Ratingen

Insgesamt 15 Teams, bestehend aus Architekten und Landschaftsarchitekten, können an dem Wettbewerb teilnehmen. Melden sich mehr Bewerber, entscheidet das Los. Diese werden im Vorfeld durch ein anonymes Auswahlverfahren bestimmt. Die Entwürfe von fünf Teams bestreiten, nach positiver Beurteilung, eine zweite Phase des Wettbewerbs. Die Jury besteht aus Architekten, Landschaftsarchitekten, Vertretern der Verwaltung und der Fraktionen. Konkrete Ideen werden vermutlich nicht vor dem Frühjahr 2022 den Bürgern präsentiert.

Noch vor dem Wettbewerbsstart sollen auch die Ratinger Bürger eingebunden werden. Aber auch den bisherigen Pächtern, zum Beispiel der Erlebniswelt, wird noch die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung zu äußern und Ideen und Wünsche zu artikulieren. Diese sollen den Wettbewerbsteilnehmern mit auf den Weg gegeben werden. Der Bootssteg soll weiterhin Bestandteil des Freizeitgeländes bleiben. Im Eingangsbereich ist an ein Café oder einen Biergarten gedacht. Um den Besuchern einen freien Blick auf den See zu ermöglichen, sollen die Gebäude, bis auf das Blaue Haus, abgerissen werden. Die bisherige Erlebniswelt ist derzeit nur mit einigen Trampolinen und einer Ausschankstation in der Nähe des zukünftigen Spielplatzes geplant.

Ganz ohne Diskussionen wird das Projekt wohl am Dienstag nicht durchgewunken. So fordert die CDU-Fraktion in einem Antrag mehr Erlebnischarakter. Ihr schweben Baumhäuser, Kletterpfad oder Sky Tower vor. Außerdem möchte die Fraktion die geologische Geschichte des Areals in die Planungen einbinden.

Bündnis 90/ Die Grünen verweisen auf ein Fachgutachten, das ein entsprechend großes Offengelände vorsieht. Derzeit seien nur 0,5 Hektar in den Angerauen vorgesehen. Die Grünen fürchten, das reiche nicht, um dauerhaft Zuschüsse vom Land zu erhalten und einer großen Zielgruppe eine attraktive Nutzung zu bieten.