Start in Heiligenhaus : Mit dem Rad nach Düsseldorf

Start in Heiligenhaus

Heiligenhaus Der Niederbergische Fahrradclub bietet am Samstag eine 65 Kilometer lange Tour an. Die Strecke ist überwiegend flach. Anmeldungen sind nötig.

(RP) Der Niederbergische Fahrradclub Heiligenhaus (NFCH) bietet am Samstag, 4. September, eine Fahrradtour an. Start ist um 10 Uhr am Alten Bahnhof auf dem Panoramaradweg Niederbergbahn (PRN).