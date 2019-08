Gaming : Virtuelles FIFA-Turnier in der Sparkassen-Halle

Niederberg FIFA 19 ist eine Fußballsimulation, bei der der Spieler die Kontrolle über ein Team hat und mit diesem gegen andere Fußball-Teams spielen kann.

(RP) Ein Fußballturnier mit bis zu 32 Teams in der Velberter Hauptfiliale der Sparkasse HRV – wie soll das denn gehen? In der Sparkasse ist man sicher, dass das nicht nur geht, sondern sogar ohne „Flurschäden“ ablaufen wird, denn: Das Turnier wird virtuell ausgetragen – an der Spielekonsole. Gespielt wird FIFA 19: Das Spiel ist eine Fußballsimulation, bei der der Spieler die Kontrolle über ein Team hat und mit diesem gegen andere Fußball-Teams spielen kann.

Am Samstag, dem 7. September geht es in der Kundenhalle der Velberter Sparkassen-Hauptfiliale am Mittag los. Ein Spiel dauert 2 x 6 Minuten, maximal 32 Teams à 2 Spieler*innen können teilnehmen. Mitmachen kann jede*r ab 16 Jahren. Der Ablauf des Turniers ähnelt dem echten Rasenfußball-Leben: Nach einer Gruppenphase geht es über die k.o.-Runde bis ins Finale. Das Turnier wird um 13 Uhr eröffnet, anschließend geht es in die Haupt- und Endrunde. Das Finale wird gegen 17.30 Uhr gespielt. Mit der Siegerehrung gegen 18.15 Uhr endet das Turnier.