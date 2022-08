Kirchenkreis Niederberg : Vesperkirche öffnet eine Woche lang

NIEDERBERG Täglich gibt es ein kostenfreies Drei-Gänge-Menü und ein Rahmenprogramm. An beiden Sonntagen finden außerdem Gottesdienste in Velbert statt.

(sade) „Vielfalt unter dem Kirchendach“ lautet das Motto der Vesperkirche Niederberg, die am Sonntag in der Velberter Markuskirche, Losenburger Weg 40, in der Nähe des Klinkums, beginnt und eine ganze Vesperkirchen-Woche einläutet.