Helios Klinikum Niederberg „Versorgung für Frühgeborene erhalten“

Denn schon im Jahr 2020 hatte wie berichtet eine mögliche Schließung der Frühchen-Station am Helios-Klinikum Wellen geschlagen. Minister Laumann hatte damals in einem Gespräch betont, dass er im Raum Velbert eine Überversorgung im Hinblick auf die Perinatalmedizin sehe. Nach Einschätzung seines Hauses sei die Versorgung durch die Kliniken in Essen und Wuppertal ausreichend. Darüber hinaus bestehe auch im nahen Düsseldorf eine weitere Möglichkeit der Behandlung. Allerdings hieß es, der Minister denke noch darüber nach, ob auch eine Zwischenstufe der Versorgung zwischen den regulären Geburtskliniken und den hochqualifizierten Universitätskliniken eingeführt werden soll.