Helios Klinikum Niederberg : Lungensport hält Patienten auch daheim und virtuell fit

Niederberg Viele Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen sind nicht mehr in der Lage, sich sportlich in der Form zu betätigen wie andere Menschen. Doch der Teufelskreis kann durchbrochen werden.

(RP) Schon kleinste alltägliche Bewegungen wie Treppensteigen, Gartenarbeit oder der Spaziergang führen bei Menschen, die unter chronischen Lungenerkrankungen leiden, schon sehr häufig zu Luftnot. „Die Betroffenen befinden sich in einer Art Teufelskreislauf. Aufgrund der Luftnot belasten und bewegen sie sich weniger, was zu einem muskulären Abbau und Verschlechterung der Kondition führt. Dies wiederum bewirkt mit der Zeit noch größere Luftnot bei geringerer Belastung, sodass im Extremfall nur noch geringe Strecken innerhalb der Wohnung zurückgelegt werden können“ erklärt Dr. Markus Leidag, Chefarzt der Klinik für Pneumologie am Helios Klinikum Niederberg.