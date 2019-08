Unfall : Polizei erwischt Handy-Gaffer

Niederberg Er behinderte den Verkehr und fotografierte den Unfall.

(RP) Eine schwer verletzte Rollerfahrerin und ein Handy-Gaffer, der sich eine Anzeige eingehandelt hat, sind die Folgen einen Unfalles auf der Heiligenhauser Straße in Velbert. Am Freitag, gegen 15:30 Uhr, wollte eine 50-jährige Velberterin nach Angaben der Polizei mit ihrer Honda unvermittelt auf den linken Fahrstriefen wechseln. Dabei wurde sie vom Peugeot 307 einer 40-Jährigen erfasst. Während die Frau notärztlich versorgt und in den Rettungswagen gebracht wurde, fuhr ein 36-Jähriger Velberter mit seinem Pkw langsam auf der Gegenfahrbahn vorbei, behinderte den Verkehr und fotografierte mit seinem Handy. Die Polizei stoppte ihn. Er musste die Aufnahme löschen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen".