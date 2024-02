Helios Klinikum Niederberg Gegen die Stigmatisierung bei Adipositas

Deshalb ruft das Helios Adipositas Zentrum West zur Teilnahme an der Aktion March4Obesity auf, um gegen die Stigmatisierung von Adipositas anzugehen – im wahrsten Sinne des Wortes. In Vorbereitung auf den Welt-Adipositas-Tag am 4. März ist jede und jeder eingeladen, Schritte zu sammeln und an die Aktion zu spenden. „Wir laufen für ein gemeinsames Ziel. Daher ist es egal, ob man schon richtig fit ist und eine Extra-Joggingrunde dreht oder, obwohl es vielleicht schwerfällt, einen kleinen Spaziergang ums Haus macht – jeder Schritt zählt!“, betont Prof. Hasenberg.