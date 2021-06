75 Jahre Fachverband für Schloss- und Beschlagindustrie : Schließtechnik aus der Region ist ein Milliardengeschäft

Ein Stück Industriegeschichte mit musealem Charakter: Türdrücker von 1930 von der Velberter Firma Ogro Otto Großsteinbeck. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Jubiläum beim Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie – das Gewerbe erlebt gerade einen Boom. Die Kehrseite heißt Materialknappheit.

(RP/köh) 75-Jahr-Feier unter besonderen Vorzeichen: Gut besucht war die Mitgliederversammlung beim Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB). Zum 75-jährigen Bestehen des Verbandes in diesem Jahr fand diese jedoch wie bereits im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie digital in einer Webkonferenz statt.

Der Vorsitzende Karl Kristian Woelm, geschäftsführender Gesellschafter der Woelm GmbH in Heiligenhaus, und Stephan Schmidt, Geschäftsführer des FVSB, begrüßten die rund 40 Teilnehmer und führten durch das Programm. „Wie auch im vergangenen Jahr freuen wir uns über die rege Teilnahme unserer Mitglieder an dieser etwas anderen Form der Mitgliederversammlung. Wir würden uns jedoch freuen, wenn die kommende Jahresmitgliederversammlung wieder vor Ort in unserem frisch renovierten Hause stattfinden kann“, so Woelm.

In seiner Eröffnungsrede ging Karl Kristian Woelm darauf ein, dass die Pandemie im Vorjahr in allen Betrieben enorme Anstrengungen erforderte und man nun mit ganz anderen, unerwarteten Problemen zu tun hat. Durch den derzeitigen Boom ist auch die Schloss- und Beschlagindustrie von der Materialknappheit und Verteuerung betroffen, und dabei, so Woelm, ist eine Ende nicht absehbar.

Holger Koch, stellvertretender FVSB-Geschäftsführer, berichtete über die Entwicklung im vergangenen Jahr. Die Schloss- und Beschlagindustrie im Gebäudebereich konnte ihre Produktion erneut ausbauen: Das Volumen stieg um 2,7 Prozent auf drei Milliarden Euro.

Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie liegen seit September die Eckdaten für die gesamte Schloss- und Beschlagindustrie hinsichtlich Umsatz, Auftragseingang und Nettoproduktion wieder über den Vorjahreswerten, insbesondere im November und Dezember war ein deutlicher Dynamikzuwachs zu verzeichnen.

Positives Zeichen: Bereits im Februar stiegen die Auftragseingänge wieder massiv an, was sich im März bereits bei der Nettoproduktion und im Umsatz niedergeschlagen hat. Die Werte für das erste Quartal liegen daher meist deutlich über den Vorjahreswerten, die Corona-Pandemie hatte im vergangenen Jahr leider auch Auswirkungen auf die Schloss- und Beschlagindustrie. „Wie die Daten zeigen, konnten die Produktionseinbrüche zum Jahresende aufgeholt werden, womit nicht zu rechnen war. „Derzeit sind die Auftragsbücher prall gefüllt, Materialknappheit und fehlende Handwerker sind eher das Problem“, so Koch.