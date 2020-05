Klinikum : FDP setzt sich für Erhalt der Frühchen-Intensivstation ein

Niederberg Die FDP Heiligenhaus ist bestürzt zu hören, dass im Helios Klinikum Niederberg in Velbert die Abteilung Neonatologie geschlossen werden soll. Das sei ein „herbe Rückschlag“ für die Versorgung der Region

(RP/köh) Daher, so heißt es in einer Mitteilung, „haben wir die Initiative ergriffen und in einem Brief an den Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Herrn Karl-Josef Laumann, darum gebeten, diese Entscheidung, die durch die vorherige Landesregierung getroffen wurde, zu überdenken und dem Helios Klinikum Niederberg die Möglichkeit zu eröffnen, die Abteilung fortführen zu können“, so der Vorsitzende Volker Ebel.