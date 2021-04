Niederberg: Digitales Medizinforum : Infos: Loskommen vom Qualmen

Niederberg Der Pneumologe und Chefarzt Dr. Markus Leidag spricht über Gefahren und Folgen der Nikotinabhängigkeit. Drohender Lungenkrebs ist nur eine der schweren Folgen des Rauchens.

(RP) Das Rauchen ist für viele Menschen ein essenzieller Bestandteil des Alltags. Gerade in stressigen Situationen greifen viele Menschen zur Zigarette. Die Risiken, die das Rauchen mit sich bringt, werden jedoch oft heruntergespielt. Über die Folgen des Rauchens informiert Dr. med. Markus Leidag im nächsten digitalen Medizinforum via Skype am Dienstag, 20. April, 18 Uhr.

Vielen Rauchern ist nicht bewusst, welchen Einfluss der Konsum von Zigaretten auf die Gesundheit des Menschen hat. Zu den wohl bekanntesten Folgen gehört die Krebserkrankung. „Durch das Rauchen kann an mindestens 21 verschiedenen Stellen im Körper Krebs auftreten. Betroffen sind hierbei alle Organe, die mit den Stoffen der Zigarette in Berührung kommen“, erklärt Dr. Markus Leidag, Chefarzt der Pneumologie. „Das am meisten betroffene Organ ist die Lunge. Etwa 90 bis 95 Prozent der an Lungenkrebs erkrankten Erwachsenen sind Raucher“, fügt der Experte hinzu.