Beruf : Karrierechancen bei der Polizei

Kreis Mettmann Nicole Rehmann, Personalwerberin der Kreispolizei, informiert über den Berufseinstieg.

(RP) Auch im Jahr 2019 führt die Kreispolizeibehörde Mettmann ihre Beratungsangebote für polizeiinteressierte junge Menschen durch. Neben den Info-Runden nutzt Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann, auch jede andere Gelegenheit, um zielgerichtet Werbung für einen Berufseinstieg bei der Polizei des Landes NRW zu machen. Die nächste Gelegenheit bietet sich am kommenden Donnerstag, 16. Mai 2019, 16.30 Uhr, im Berufs-Informations-Zentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit, an der Marie-Curie-Straße 1-5 in Mettmann.