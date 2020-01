Angedacht : Nicht von blinden Gefühlen des Zorns leiten lassen

Wenn man einen Blick auf die politische Großwetterlage wirft (besonders den Nahen Osten), dann beschleicht einen hin und wieder das Gefühl, die Beteiligten befänden sich in einem Teufelskreis, einer ausweglos erscheinenden Lage, in der jeweils immer neue Gewalt und Gewaltandrohung verheerende Folgen haben.

Im Buch Genesis findet sich ein interessanter Vers, der uns ins Erinnerung ruft, dass wir nicht Gefangene eines blinden Schicksals sind, sondern freie Menschen, die immer wieder neu die Möglichkeit haben, uns für das Gute und gegen immer neue Gewalt und Vergeltung zu entscheiden: „Wenn du gut handelst, so kannst du frei und offen den Blick erheben. Bist du aber nicht gut, so lauert die Sünde vor der Tür, und sie hat Verlangen nach dir; du aber herrsche über sie, du aber kannst und musst sie beherrschen!“ 1.Mose 4,17.

Gott spricht hier Kain an, der außer sich ist, voller Ärger und Bitterkeit und Zorn. Gott schenkt ihm gerade deshalb seine Zuwendung, spricht ihn an, damit dieser sich nicht durch seinen Zorn hinreißen lässt. Mit seinen Worten möchte Gott den Blick dafür öffnen, dass Kain und dass wir Menschen verantwortlich sind für unser Handeln, dass wir die Folgen unserer Handlungen vorher abwägen und mit offenem und ehrlichem Blick auf unsere Mitmenschen zugehen können und sollen. Wir dürfen uns nicht von blinden Gefühlen des Zornes leiten lassen! Wir können jederzeit aus dem Teufelskreis aussteigen! Böses Verlangen hat uns nicht im Griff, fällt uns nicht an wie ein lauerndes Tier; wir können und sollen es beherrschen. Denn Gott fragt uns nach unseren Brüdern und Schwestern und wie wir mit ihnen umgehen. Wir können Gott antworten oder Gottes Zuspruch in den Wind schlagen, dann aber dreht sich der Teufelskreis weiter.