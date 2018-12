Traditionstermin zu Jahresbeginn : Sperrungen zum Ratinger Neujahrslauf

Immer vorneweg: Die jüngsten Sportler eröffnen traditionell den Neujahrslauf in Ratingen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Verkehrsteilnehmer sollten den Innenstadtbereich meiden. ASW West sucht noch Helfer.

(RP) Am Sonntag, 6. Januar 2019, steigt der beliebte Neujahrslauf in Ratingen. Zwischen 11 und 15 Uhr finden insgesamt fünf Läufe statt. Bei aller Vorfreude auf diese sportliche Event müssen sich Anwohner und Besucher aber auch auf verkehrliche Einschränkungen einstellen. Darauf macht die Stadtverwaltung Ratingen aufmerksam und bittet um Beachtung. Hier eine Übersicht der einzelnen Läufe und deren Auswirkungen:

Der „Bamibinilauf“ läuft von ca. 11 bis 11.20 Uhr. Nach dem Start am Marktplatz geht es über die Kirchgasse und Oberstraße. Daher ist die Zufahrt in die Lintorfer Straße (Höhe Freie Tankstelle in Fahrtrichtung Innenstadt) ab ca. 10.30 Uhr gesperrt und die Ausfahrt aus dem Parkplatz Kirchgasse wird zu dieser Zeit auch nicht möglich sein.

Die „Schülerläufe“ werden zwischen ca. 11.20 und 12 Uhr durchgeführt. Laufstrecke: Marktplatz, Lintorfer Straße, Werdener Straße, Angerstraße, Mülheimer Straße, Oberstraße, Düsseldorfer Straße. Die Straßen sind für den Verkehr grundsätzlich gesperrt. Die Mülheimer Straße kann, von der Bahnstraße kommend, in Richtung Hauser Ring befahren werden; in die andere Fahrtrichtung ist die Mülheimer Straße zwischen Hauser Ring und Bahnstraße gesperrt.

Die „Hauptläufe“ stehen von ca. 12 bis 14.30 Uhr auf dem Programm. Die Aktiven nehmen folgende Strecke: Marktplatz, Lintorfer Straße, Grabenstraße, Mionoritenstraße, Philippstraße, Hauser Ring, Mülheimer Straße, Werdener Straße, Angerstraße, Oberstraße, Düsseldorfer Straße. Die Straßen sind für den Verkehr grundsätzlich gesperrt. Der Hauser Ring kann, vom Maubeuger Ring, in Fahrtrichtung Süd-Dakota-Brücke befahren werden.

Daher darf von der Süd-Dakota-Brücke in Richtung Hauser Ring nur links in den Vermillionring eingefahren werden; vom Vermillionring darf nur rechts auf die Süd-Dakota-Brücke gefahren werden.

Auf den Hauptverkehrsstraßen wird durch Hinweis- und Umleitungsbeschilderung auf die Sperrungen aufmerksam gemacht.

Was die Halteverbote am 6. Januar betrifft, so darf in folgenden Bereichen an diesem Sonntag nicht geparkt oder gehalten werden: Angerstraße, Minoritenstraße (zwischen Philipp- bzw. Pestalozzistraße bis Grabenstraße), Philippstraße, Werdener Straße (von der Mülheimer Straße bis zur Schranke).

Wegen erhöhter Anforderungen der Stadt Ratingen und weil die Polizei – anders als in den Vorjahren – voraussichtlich nicht präsent sein wird, benötigt der ASC Ratingen West nach eigenen Angaben dringend noch Helfer, die den ausrichtenenden Verein bei der Sicherung der Strecke unterstützen. Aneldung per E-Mail an neujahrslauf@asc-ratingen.de.