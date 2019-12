Neujahrskonzert : Dirigent verspricht einen „Haydn-Spaß“

INFO

Karten für das Neujahrskonzert, das in diesem Jahr am 19. Januar, 16 Uhr, in der Kant-Aula stattfindet, gibt es für 15 Euro in den Heiligenhauser Sparkassenfilialen. 2,50 Euro pro Ticket gehen an einen guten Zweck in der Stadt.

Der Erlös des letzten Neujahrskonzertes floss zum einen Teil in die Ausstattung des Clubs und zum anderen Teil in die Aufführung des Theaterstücks „The other side of peace“, das sich mit den Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs beschäftigt.