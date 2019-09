Ratingen : Neues Team organisiert Dreck-weg-Tag in Homberg

Neues Team organisiert Dreck-weg-Tag in Homberg

Homberg (RP) Am Samstag, 5. Oktober, findet von 10 bis 14 Uhr der 17. Homberger Dreck-weg-Tag statt. Treffpunkt ist die Christian-Morgenstern-Schule. Der Homberger Dreck-weg-Tag wurde 16 Jahre lang von der Homberger SPD, federführend von Anne Korzonnek, mit viel Engagement und großem Erfolg organisiert.

Der Dreck-weg-Tag ist in Homberg eine nicht mehr wegzudenkende Institution: Jedes Jahr krempeln zwischen 100 und 200 Homberger Bürger, darunter viele Familien mit Kindern, die Ärmel hoch und säubern ihr Dorf von Müll, insbesondere Flächen, die von der öffentlichen Reinigung nur selten erfasst werden.

Neben dem Ziel, in einem saubereren und damit schöneren Dorf zu wohnen, geht es den Organisatoren vor allem auch um den erzieherischen Effekt, die junge Generation davon abzuhalten, ihre Abfälle gedankenlos in die Landschaft zu entsorgen.

Das neue Organisationsteam um Markus Ferber, Dominik Franken und Sebastian Reiff weiß um die großen Fußstapfen ihrer Vorgänger. Ausgangspunkt wird die Christian-Morgenstern-Schule in der Ulmenstraße sein. Ab 10 Uhr geht es los: Alle Helfer werden von der Stadt Ratingen mit Warnwesten, Handschuhen, Greifern und Müllsäcken ausgestattet. Jedes Helferteam erhält einen vorbereiteten Stadtplan, aus dem ersichtlich ist, in welchen Bereichen gesammelt werden soll. An der Christian-Morgenstern-Schule können sich dann anschließend die fleißigen Sammler kostenlos stärken.