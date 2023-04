Ratingen West Seniorenzentrum im Kita-Bau

Das liegt daran, dass die neue Begegnungsstätte im selben Gebäude errichtet werden würde wie die längst in Planung befindliche Groß-Kita an der Liebigstraße, also am Rand des Grünzugs West gegenüber dem Rodelberg. Gerade dieser generationenübergreifende Ansatz fand großen Anklang bei den Senioren. Hinzu kommt, dass der aktuelle Treff an der Erfurter Straße in die Jahre gekommen ist. Die städtische Seniorenkoordinatorin Rita Mitic, die Einrichtungsleiterin Cornelia Schillig und die Architektin Sophia Pachiadakis stellten nun Räumlichkeiten vor, die deutlich großzügiger sein werden.