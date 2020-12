Kostenpflichtiger Inhalt: Aus Penzhorn wird Lili : „Wir kennen Lintorf nur mit Corona“

Das Gebäude hat den neuen Pächter sofort überzeugt. Die Türen zum Restaurant sind derzeit allerdings wegen Corona geschlossen. Es gibt aber einen Lieferdienst. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Abdel Bassit ist mit dem Lili Living in die Räume gezogen, in denen bis 2018 Christian Penzhorn gekocht hat. Zurzeit bietet er einen Lieferservice an.