Wohnen und leben in Ratingen Neues Millionen-Projekt in Ratingen Ost

Noch ist baurechtlich nicht alles in trockenen Tüchern, doch die Pläne für das neue Millionen-Projekt in Ratingen Ost stehen bereits – und das erste Haus ebenso. Es geht um ein Bauvorhaben, das den Stadtteil ein Stück weit verändern wird. Das Areal befindet sich grob gesagt neben Edeka Kels an der Homberger Straße. Jetzt haben Investoren und Planer das Projekt im RP-Gespräch vorgestellt, die Fraktionsvorsitzenden haben die Baupläne bereits gesehen. Worum geht es genau? Sascha Stenske-Bäumer, Geschäftsführer der Ratinger Maschinenfabrik, gehört das 14.000 Quadratmeter große Areal, das entwickelt werden soll. Geplant sind 119 neue Wohnungen, 33 davon sollen sozial gefördert werden. Es wird etwa 101 Tiefgaragenplätze geben, das erste Haus, ein sogenanntes Punkthaus, ist bereits errichtet worden.