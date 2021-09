Pfarre St. Anna : „Offene Kirche – offenes Ohr“

Ratingen In der Pfarrgemeinde St. Anna Ratingen hat ein neues Projekt begonnen. Alle, die sich alleine fühlen, finden Gesprächspartner am Telefon.

(RP/kle) Vor wenigen Tagen hat ein neues Projekt in der Pfarrei St. Anna Ratingen unter dem Titel „Offene Kirche – offenes Ohr“ mit der Telefonnummer 02102/9298042 begonnen. Es ist für alle Menschen in den Stadtteilen Lintorf, Breitscheid und Hösel gedacht, die sich alleine fühlen und über Gespräche am Telefon freuen würden.

Ruth Schmitz, Gründungsmitglied dieses Projekts, erklärt: „Wenn Sie nur mal mit jemandem reden möchten, egal worüber, sind Sie bei „Offene Kirche – offenes Ohr richtig! Sie können hier Sorgen und Nöte loswerden, aber genauso einfach mal erzählen, wie der Tag war oder was Sie gerade beschäftigt. Freude und Leid, Alltag und Glücksmomente – all das hat hier Platz! Genauso können Sie aber auch Ihr Gebetsanliegen teilen und dürfen sicher sein, dass für Sie und Ihr Anliegen jemand beten wird.“

Unter der Telefonnummer meldet sich zunächst ein Anrufbeantworter. Jeder, der gerne angerufen werden möchte, spricht seinen Namen und die Telefon-Nummer auf und bekommt das Versprechen, dass sich innerhalb der nächsten 24 Stunden jemand bei ihm oder ihr melden wird. Weitere Telefonate können dann direkt miteinander vereinbart werden. „Wir sind natürlich keine Fachkräfte der Telefonseelsorge und verstehen uns so auch nicht“, erklärt Lammerse, „vielmehr wollen wir Nachbar, Zuhörerin oder eben einfach Mitchrist sein, mit Zeit und Interesse an den Menschen und an dem, was sie bewegt und beschäftigt.“