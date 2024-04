Kleinkunst live Neue Brennpünktchen im Ratinger Tragödchen

(RP) Die Welt dreht sich, und die musikalische Kabarettshow des Ratinger Tragödchens, einzigartig in Stadt und Land, dreht am Donnerstag, 18. April, im Buch-Café Peter & Paula (Grütstraße 3 bis 7) ab 20 Uhr die nächste Runde. Sigi Domke, Texter der genialen Herbert-Knebel-Comedy, kommentiert unermüdlich und unschlagbar komisch das Zeitgeschehen und hat wieder zugeschlagen: Entstanden sind dabei in Zusammenarbeit mit Tragödchen-Direktor Bernhard Schultz, Theaterdirektorin Susanne Cano und dem Schauspieler Rolf Berg sechs neue, brandheiße Brennpünktchen. Für alle, die keine Eintrittskarte mehr ergattern können, seien hier schon die auf Youtube zu sehenden und hörenden älteren, aber immer noch aktuellen Brennpünktchen verwiesen.