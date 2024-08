Ratinger Politik fordert Lösung Neues Parkchaos auf der Bahnstraße

Ratingen · Wer vor dem neuen Brief- und Paketzentrum halten will, der hat schlechte Karten. Parkplätze gibt es so gut wie keine – und die Haltesituation ist total unübersichtlich.

15.08.2024 , 12:39 Uhr

Eine unbefriedigende Situation für alle Beteiligten auf der Bahnstraße am neuen Paketzentrum: keine Parkflächen und eine Bushaltestelle. Foto: Achim Blazy (abz)