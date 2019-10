Ratingen : Sie bringt den Menschen das Nähen bei

Ulrike Zimmermann-Mechentel in ihrem neu eröffneten Nähacfé in Hösel. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ulrike Zimmermann-Mechentel, 55 Jahre alt, geballte Energie und viel Durchsetzungskraft. Sie hatte eine besondere Geschäftsidee.

Und wenn beruflich mal was nicht so rund lief, wenn sie sich verändern wollte, griff sie in ihr Kästchen einmal erlernter Künste und ging beharrlich auf ein neues Ziel zu. Mit Begeisterung, ohne romantische Träume, mit Durchhaltevermögen und ohne langes Heulen. Seit elf Jahren und derzeit ist sie einerseits als Verlegerin mit ihren medizinischen Fachzeitschriften für die Ärzteschaft in Österreich und der Schweiz tätig. Und seit dem 1. Oktober als Selbständige im Nähcafé.