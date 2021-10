Kultur in Ratingen : Das Publikum zögert noch

Das städtische Kulturprogramm ist gestartet. Im Theater gilt die 3G-Regelung. Die Sitzplätze sind schabrettartig angeordnet. Außerdem gilt Maskenpflicht.

Das städtische Kulturprogramm ist wieder gestartet, allerdings pandemiebedingt eingeschränkt und ohne Abos. Die Stadt erklärt, was möglich ist und was nicht.

Bei städtischen Veranstaltungen stehen bedingt durch Corona 240 Sitzplätze zur Verfügung, die im Schachbrettmusterprinzip besetzt werden. Es herrscht eine Maskenpflicht auf den Wegen, am Platz sowie im Foyer und in der neuen Theaterbar. Bei Verzehr von Speisen und Getränken darf die Maske abgesetzt werden. Bei Vermietungen stehen teilweise sogar alle Sitzplätze wieder zur Verfügung. Das liegt daran, dass die Veranstaltungen vor der Corona-Pandemie bereits im Vorverkauf waren.

Derzeit gelten in Ratingen noch die 3-G-Regeln, die am Einlass gegen Vorlage des Personalausweises überprüft werden. Daraus ergeben sich derzeit keine großen Wartezeiten, auch weil jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn mit dem Einlass begonnen wird.

Die Klassiker in der Spielzeit sind Nathan der Weise (Lessing) und Fräulein Julie (Strindberg). Das Gesamtangebot von Klassikern im Gastspielbereich 2021/22 war nicht so umfangreich wie in anderen Jahren. Das liegt aber nicht an Corona, sondern ist eher ein Trend. In der Spielzeit 22/23 kann das schon wieder ganz anders aussehen.