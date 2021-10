Rückkehr des Ratinger Weihnachtsmarktes : Weihnachtszauber in der Innenstadt

Ratingen Die Ratingen Marketing GmbH (RMG) hat ein neues Gesamtformat entwickelt. Ab dem 19. November gibt es ein umfangreiches Programm. Der Weihnachtsmarkt findet statt, die Gastronomen haben eine Überraschung.

Kaum zu glauben, aber in den Geschäften weihnachtet es bereits mächtig mit entsprechenden Präsenten und Produkten. Und auch in der Stadt soll es bald besinnlich und stimmungsvoll zugehen. Die Ratingen Marketing GmbH (RMG) hat nach eigenen Angaben ein neues Gesamtkonzept entwickelt. Es geht um den Ratinger Weihnachtszauber. Die RP fasst die wichtigsten Programmpunkte zusammen.

Ratinger Weihn achtsmarkt vom 19. November bis 22. Dezember auf dem Marktplatz: Bei dem Weihnachtsbummel in der Innenstadt, umgeben von zahlreichen Lichtern, soll ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt für Weihnachtsstimmung sorgen. Ob beim Kauf von Weihnachtsgeschenken, beim gemütlichen Zusammensein mit Heißgetränken oder bei einer Fahrt auf dem Weihnachtskarussell – Groß und Klein sollen sich einfach wohlfühlen. Zudem gibt es ein weihnachtliches Bühnenprogramm, gestaltet von Ratinger Künstlern, an den Wochenenden für die passende Stimmung, und auch für die kleinen Gäste wird gesorgt sein. Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 21 Uhr, Eröffnungstag ab 12 Uhr, Totensonntag ab 18 Uhr.

Ausgangslage: Das Gesamtformat für den Weihnachtszauber in der Innenstadt steht. Nun geht es vor allem darum, die Rahmenbedingungen mit Blick auf die pandemiebedingten Regelungen zu treffen. Die Ratingen Marketing GmbH will die Vorschriften rechtzeitig bekanntgeben.

Ratinger Hüttenzauber an den Adventswochenenden: Auf dem Rathausvorplatz findet zwischen 12 und 20 Uhr der Ratinger Hüttenzauber statt. In fünf Hütten bieten Ratinger Stadtteile, Vereine, Verbände, Bildungsinstitutionen sowie karitative Einrichtungen weihnachtliche Accessoires und Leckereien zum Verkauf an. Zudem wird in einem Zelt Eisstockschießen angeboten. Der spannende und gleichzeitig winterliche Mannschaftssport wird bestimmt Begeisterung auslösen. Und auch Elch Henry wird wieder für winterlichen Glanz sorgen.