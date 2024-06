Kinderfeuerwehr mit mehr Möglichkeiten Nachschub für die „Blaulichtbande“

Statt der üblichen Schlüsselübergabe hatte er sich was anderes einfallen lassen: „Der Bürgermeister bringt mit Euch zusammen und einem Fachmann der Firma Depmeier das Logo an der Seitentür an.“ Während Bürgermeister Michael Beck und die Kinder die Folie anhalten, fährt Joshua Jacobi mit einer Art Spachtel, dem Rakel, darüber, hier und da ein paar Schnitte mit einem Cuttermesser: „Ich zähle bis drei, dann ziehen wir die obere Folie ab“, weist der Experte seine Helfer an. Zum Vorschein kommt das Logo der Blaulichtbande mit der roten Fledermaus, die einen Feuerwehrhelm und ein Blaulicht trägt. „Wir als Feuerwehr sind extrem dankbar für Euch, Ihr seid ein Plus für die Jugendarbeit“, so der Chef der Feuerwehr, der selber in der Jugendfeuerwehr war, die er später jahrelang leitete. Bürgermeister Michael Beck findet es toll, dass sich die Kleinen für die Feuerwehr entschieden haben.