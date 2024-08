Eis schlecken in Heiligenhaus Neuer Chef am Kirchplatz

Der Weg in den Traumjob begann früh für Giovanni Giorgi. „Mit 14 habe ich angefangen, Eis zu machen“, sagt der Mann aus Kalabrien. „Mit 17 hatte ich ausgelernt, mit 18 das erste eigene Geschäft.“ Der inzwischen 21-Jährige hat nun den Heiligenhauser Kirchplatz für sich und sein Team entdeckt. Das „Granatella“ ist dank großzügiger Terrasse unübersehbar. „Die ist noch nicht so mein Stil, die möchte ich noch anders haben“, sagt der Chef am Kirchplatz. 2025 soll der komplett neue Auftritt fertig sein. Aber einstweilen hat das Geschäft „schon jetzt die Erwartungen übertroffen“, sagt er. Seit August ist er mit Francesco Cirianni gut beschäftigt mitten in Heiligenhaus. Die Eis-Spezialitäten macht er natürlich selbst. Das Service-Team könne übrigens noch Verstärkung gebrauchen, das hat er vom Start weg gemerkt.