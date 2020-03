Hilden/Ratingen : Neues Corona-Drive-in ist startklar

Die Teststation am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg in der Minoritenstraße wurde bereits eingerichtet. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hilden/Ratingen Eine Fieberambulanz und ein Abstrichzentrum werden eröffnet – und zwar am Berufskolleg.

Mit der zeitgleichen Inbetriebnahme von zwei zusätzlichen Abstrichzentren in Hilden und Ratingen erhöht der Kreis Mettmann ab diesem Mittwoch die Rate der Corona-Tests von bisher 60 auf 200 pro Tag. Die Abstriche werden in einer Art Drive-in auf dem Gelände der Berufskollegs in den beiden Städten genommen. Außerdem eröffnet das Kreisgesundheitsamt in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Deutschen Roten Kreuz an diesen Standorten Fieberambulanzen, mit denen die Hausärzte entlastet werden sollen.

Etwas komplizierter verläuft die Terminvergabe für das Drive-in-Testzentrum. „Die Entscheidung, ob der Patient getestet wird, liegt nicht bei ihm, sondern beim Arzt“, erklärt Kreissprecherin Daniela Hitzemann. Zunächst muss also ein Mediziner aufgesucht werden, der dann eine Überweisung zur Abstrichstation ausstellt. „Die Untersuchung kann in einer normalen Praxis oder in der Fieberambulanz erfolgen“, so Hitzemann weiter. Überweist der Arzt einen Patienten, erhält dieser auch die Telefonnummer, unter der er sich melden und einen Termin vereinbaren kann. Wer nach Hilden oder Ratingen ins Drive-in-Zentrum fährt, muss sein Kennzeichen angeben – nur bei Übereinstimmung dürfen die Autos in die Drive-in-Station fahren. Dort angekommen, erhalten die Patienten ein Stäbchen, das sie nach Anleitung in den Rachen einführen, um den Abstrich zu machen. Das Teströhrchen wird dann im Labor untersucht. „In der Regel liegt das Ergebnis binnen eines Tages vor“, erklärt Daniela Hitzemann. Bei einem positiven Ergebnis, werden die Patienten etwas schneller telefonisch informiert als bei einem negativen.