Politik : Neues Bündnis im Heiligenhauser Stadtrat

HEILIGENHAUS Die beiden Einzelratsmitglieder Dominik Döbbeler (Die Linke) und der nun parteilose Marco Schild (zuvor AfD) wollen künftig zusammenarbeiten.

In einer Mitteilung auf Facebook erklärten sie, dass nun die „soziale Stimme im Rat der Stadt Heiligenhaus noch stärker zu hören“ sein werde. „Das Fundament unserer politischen Ausrichtung ist das Bekenntnis zu einer starken Sozialpolitik und die unverhandelbare Priorisierung der sozialen Frage in allen Bereichen.“ Ihre Politik, mit „konservativen Profil“ richte sich besonders an die Menschen, die traditionell zum linken Wählermilieu gehören würden, sich von dieser jedoch nicht mehr repräsentiert fühlten. „Wir wollen das Korrektiv einer linken Politik sein, die genau diese Menschen aus den Augen und zum Teil an Parteien verloren hat, welche im politischen Spektrum Rechtsaußen stehen. Mit unserer engeren Zusammenarbeit entsteht eine politische Kraft, die sich auf die Grundpfeiler linker Politik beruft. Chancengleichheit, Solidarität und soziale Sicherheit anstelle von ‚Gendermainstream‘ und ‚Cancelculture‘“.