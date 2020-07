Unterhaltung : Auf der Seeterrasse spielt die Musik

Ratingen Das Kulturamt präsentiert erstmalig ein neues Open-Air-Format an der Stadthalle. Am 16. Juli geht es los.

Das Programm umfasst Soul, Pop, Jazz, Comedy und Retro-Show, für jede Generation ist also etwas dabei. Alle Events beginnen um 19.30 Uhr und finden bis zum 20. August immer donnerstags statt. Der Veranstaltungsort ist die neue Sommerbühne an der Seeterrasse neben der Stadthalle. Der Zugang zum Gelände erfolgt über die Hans-Böckler-Straße. Die Zuschauerzahl ist auf 100 Besucher begrenzt. Es gelten die aktuellen Vorschriften der Corona-Schutzverordnung, so das Kulturamt.

Insgesamt werden die Aktivitäten in der Stadt langsam wieder hochgefahren. Mit einer Veranstaltungsreihe unter freiem Himmel will Ratingen Marketing (RMG) den Sommer versüßen. Unter dem Motto „Dein Sommer 2020 in Ratingen“ will man dazu einladen, die eigene Stadt kulturell neu zu entdecken und gemeinsam mit Familie und Freunden einige schöne Momente zu verbringen. An den Samstagen in den Sommerferien lädt die RMG, gemeinsam mit allen Gastronomen am Markt, zu lauschigen Sommerabenden mit leckerem Essen, kühlen Getränken und entspannter Lounge-Musik auf den Marktplatz ein.