Neu in Ratingen Neueröffnungen in der Innenstadt

„Ich habe beruflich nach einer neuen Herausforderung gesucht“, so Thomas Angst, der eigentlich einen Elektromeisterbetrieb führt. Mehrfach kam dem leidenschaftlichen Ratinger zu Ohren, dass Herrenausstatter in der Innenstadt unterrepräsentiert seien. Also fasste sich Angst ein Herz und gründete an der Bechemer Straße 19 Thom.Herrenmode. Rund zwei Jahre stand das Ladenlokal leer und passte für den neuen Zweck ideal. Angst bietet das komplette Repertoire von Freizeitkleidung bis zum Business-Outfit an. Accessoires wie Gürtel, Armbänder, Strümpfe, Unterwäsche und biologische Pflegeprodukte und Spirituosen von Avantgarde Spirits Company komplettieren das Angebot. Bei der Auswahl der Marken setzt Angst in erster Linie auf deutsche Anbieter und achtet bei Importen auf faire Herstellung. Herren können aus Jeans der Marke Mac oder Goldgarn, Strick von Presly & Son, Hemden von Pure H.Tico (übrigens elastisch und bügelfrei), Shirts von Lerros, Jacken von Calmar und Canadian oder Anzügen von Club of Gents wählen.

Da Angst Quereinsteiger in dem Herrenausstattungsmetier ist, baut er auf die Unterstützung von Fachkräften, die in gemütlicher Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee oder Prosecco individuell beraten. Regelmäßige Gutscheinaktionen versüßen den Einkauf zusätzlich. So gibt es zur Automeile Gutscheine für eine Autowäsche. Als besonderen Service bietet Angst einen Lieferservice an. Besucher können in Ruhe shoppen, anschließend das Stadtleben genießen und bekommen ihren Einkauf an die Haustür gebracht.

Thom.Herrenmode, Bechemer Straße 19, Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr.