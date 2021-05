Ratingen : Gründer-Duo eröffnet Bento Bowls

Ratingen Coronabedingt wird derzeit nur Lieferung und Abholung angeboten.

Eine gute Nachricht für alle Ratinger. Zwei junge Gründer bringen mit Bento Bowls (Am Alten Steinhaus 4) frischen Wind in die Gastro-Szene. Das Bento im herkömmlichen Sinne beschreibt eine Art der Darreichung aus der japanischen Küche. Weit verbreitet sind in diesem Zusammenhang die Bento-Boxen, bei denen verschiedene Speisen durch kleine Trennwände voneinander getrennt serviert werden. Das Besondere an diesem Food-Trend ist das Anrichten individueller Lieblingszutaten gemeinsam in einer Schüssel. Farben und Formen von Lebensmitteln regen die Sinne und somit auch den Appetit an.