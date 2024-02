Vereine in Ratingen Neuer Vorstand bei den Ratinger Bienenzüchtern

Das Anwachsen der Mitgliederzahlen hängt nach Meinung der Mitglieder unter anderem damit zusammen, dass die Imker ihre Präsenz in der Öffentlichkeit weiter verbessert haben. Sie waren auf vielen Festen, Märkten, bei Vereinen und auch in Museen vertreten. Franz Naber wird dem Verein auch in Zukunft erhalten bleiben. Er übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit. Für die Terminabsprache mit Schulen und Vereinen ist jetzt der neue Vorstand zuständig.