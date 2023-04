Kinderfeuerwehr “Blaulichtbande“ bekommt ihren neuen Transporter

Ein Projekt auf der Zielgeraden: Mit Antrag vom 21. November vergangenen Jahres hat die CDU-Fraktion die Beschaffung eines Transportfahrzeugs (MTF) für die Kinderfeuerwehr Heiligenhaus „Blaulichtbande“ angeregt. Und einen Finanzierungsvorschlag dazu gemacht. Es sollen die von der Landesregierung in Düsseldorf zur Verfügung gestellten Fördermittel in Höhe von 80 Prozent beantragt werden. Der Rat beschloss in diesem Sinne im Dezember. Die Verwaltung möge sich darum kümmern, unter Wahrung aller Fristen an Fördergeld zu kommen. Die Detailberatung zur Umsetzung des Vorhabens wurde an den Ausschuss für Bürgerservice und Sicherheit verwiesen (unsere Redaktion berichtete). Nach Prüfung der Sachlage standen im Jahr 2022 keine Fördermittel mehr zur Verfügung. Aber das Verfahren startet neu: Mit Schreiben vom 28. März .2023 der Bezirksregierung Düsseldorf wurde mitgeteilt, dass im Haushaltsjahr 2023 das Land NRW 500.000 Euro Fördermittel für die Beschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF) für die Kinderfeuerwehren zur Verfügung stellt. Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung von MTF für bereits bestehendes oder in Gründung befindliche Kinderfeuerwehren. Auf dem Weg der Projektförderung gibt es wieder einen Förderansatz von 80 Prozent der Anschaffungskosten, höchstens jedoch 48.000 Euro je Fahrzeug. Der Förderaufruf endet am 15. Mai 2023. „Die hierfür erforderlichen Unterlagen werden derzeit von der Verwaltung zusammengetragen, so dass der Antrag kurzfristig gestellt werden kann“, teilt die Verwaltung nun dem zuständigen Fachausschuss mit.