Ratingen : Corona-Praxis jetzt auf dem Stadion-Gelände

Ratingen (RP) Auch in Ratingen hat man nun einen neuen Standort gefunden. Aufbau und Einrichtung der Corona-Praxis und der Probeentnahmestelle auf dem Stadion-Gelände am Stadionring sind bereits so gut wie abgeschlossen, sodass dort beide Einrichtungen am Freitagmorgen in Betrieb gehen können.

