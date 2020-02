Ratingen : Neuer Spielplatz entsteht im Rathaus-Park

Ratingen (RP) Nachdem die Firma Köster ihre Baustellen-Container hinter dem Rathaus abgebaut hat, können nun die Vorarbeiten für die Gestaltung des Rathausparks zwischen dem neuen Verwaltungsgebäude und dem Trinsenturm beginnen.

Da die Rathaus-Tiefgarage seit November in Betrieb ist, wird das Provisorium am Trinsenturm ohnehin nicht mehr benötigt. Das städtische Amt für Kommunale Dienste beginnt jetzt damit, Material abzutransportieren, das vor Jahren dort eingebracht worden war, um den Boden zu verdichten und tragfähiger zu machen. Diese Materialien werden nun selektiert und anschließend entweder recycelt oder fachgerecht entsorgt. Auch werden die Eiben, die neben der Stadtmauer stehen, entfernt. Eiben sind hochgiftig, daher dürfen sie nicht in unmittelbarer Nähe von Spielplätzen stehen.