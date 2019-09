Gesundheit : Neuer Ratgeber: „Pflegefall – was tun?“

Neuer Ratgeber: „Pflegefall – was tun?“

Kreis Mettmann Das Buch der Verbraucherberatung hilft Angehörigen, in dieser Situation das Richtige zu tun.

(RP) Ein Sturz oder ein Schlaganfall – die Ursachen können so vielfältig wie zufällig sein – und plötzlich, von heute auf morgen, wird ein Mensch pflegebedürftig. Doch auch wenn sich der Gesundheitszustand von Angehörigen schon länger verschlechtert, sind die meisten nicht wirklich darauf vorbereitet, dass der Vater die Treppe nicht mehr meistert oder die Verwirrtheit der Mutter sich als Demenz herausstellt. Dann müssen viele wichtige Entscheidungen getroffen werden, für die meist wenig Zeit bleibt. Vorabinformationen für den Fall der Fälle sind da hilfreich. Der Ratgeber der Verbraucherzentrale „Pflegefall – was tun? Schritt für Schritt zur guten Pflege“ unterstützt Betroffene dabei, in dieser Situation das Richtige zu tun und alles zu denken.