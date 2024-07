Genossenschaft baut und zieht um Erster Spatenstich für einen Vorzeige-Markt

Termin mit unerwartetem Lerneffekt: „Das lernt man im Bürgermeisterstudium im zweiten Semester: Zu Terminen auf Baustellen gehören Gummistiefel.“ Michael Becks Gastgeber bewiesen Kennerblick: „Sie haben ihre ja im Raiffeisenmarkt gekauft.“ Schon das sorgte inhaltlich für Passform. Denn der erste Spatenstich an der Pinner Straße markierte zu Wochenbeginn den Start der Arbeiten an einem Vorzeigeprojekt der Genossenschaft RWG. Und dass die kleine Feierstunde an einem 2024-untypisch trockenen und theoretisch sandalen-kompatiblen Sommermorgen war, steigerte die allseits gute Laune bei Planern, RWG-Chefetage, Bau- und Verwaltungsexperten zusätzlich.