Ratinger Innenstadt : Stadt: Neuer Radweg bringt mehr Sicherheit

Ratingen Parkplätze fallen weg, andere bleiben erhalten. Mit der Einrichtung eines Radfahrstreifens auf dem Röntgen- und Freiligrathring werde eine sichere und komfortable Radverkehrsführung in Ergänzung zum Radschutzstreifen auf dem Wilhelmring und den Radwegen auf dem Maubeuger und Hauser Ring installiert, betonte Willke.

(kle) Neues vom Röntgenring: Zukünftig gibt es Radfahrstreifen entlang dieser Straße und am Freiligrathring – wichtige Piktogramme werden auf den Seitenstreifen aufgebracht, und das Zeichen Radweg wird aufgestellt. Damit wird nach Angaben des städtischen Fahrradbeauftragten Martin Willke eine optische Eindeutigkeit hergestellt. Nachteil für die Anwohner: Das Parken ist in diesem Bereich verboten. Parkplätze fallen also weg.