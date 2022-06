Lions Club Ratingen : Jens Bormann ist neuer Präsident der Lions

Ratingen Für seine Amtszeit hat der Notar das Motto „Recht und Wirtschaft im Umbruch“gewählt. Jens Bormann ist auch Präsident der Bundesnotarkammer.

„Recht und Wirtschaft im Umbruch“ lautet das Motto, das Bormann für sein Amtsjahr gewählt hat. In diesem Sinne will er sich tatkräftig für seinen Club einsetzen, der seit mehr als 40 Jahren besteht. Mehrere 100.000 Euro an Spenden konnten in dieser Zeit durch zahlreiche Veranstaltungen der Lions eingesammelt werden. Mit den Geldern werden hauptsächlich Projekte im Stadtgebiet unterstützt, wie die Tafel, der SkF, Lebenshilfe, Wohnungslose, Lernhilfen für Schüler und vieles mehr. Hinzu gekommen ist ein starkes Engagement hier vor Ort in Ratingen für die Betroffenen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.