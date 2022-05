St. Peter und Paul Ratingen : So setzt sich der neue Pfarrgemeinderat zusammen

RATINGEN Von den 10.237 Wahlberechtigten haben in St. Peter und Paul 428 Personen ihre Stimme abgegeben. Noch bis Sonntag kann Einspruch erhoben werden.

Wahlberechtigt waren am vergangenen Wochenende 10.237 Katholiken, gewählt hat ein eher kleiner Kreis von 428 Personen – das waren 4,18 Prozent, fünf Stimmen waren ungültig. Jeder Wahlberechtigte kann bis zum 15. Mai 2022 Einspruch gegen die Wahl erheben, und zwar schriftlich an das Zentralbüro.

Weiterhin zitierte er Bischof Gaillot mit dem Satz „Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts!“ – ein wichtiges Leitmotiv für die anstehenden Herausforderungen für die Gemeinden und die Kirche in dieser Zeit. Auch hier lohnt sich ein zweiter Blick auf die unerwähnt gebliebene Geschichte des zitierten französischen Bischofs, am besten noch in die Weisheiten von Google. Denn er, der den weisen Spruch getan hat, Bischof Jacques Gaillot, ist wegen Aufmüpfigkeit von Papst Johannes Paul II. quasi in die Wüste geschickt worden, in die Diözese Partenia in Algerien.