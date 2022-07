Herz der Ratinger Altstadt : „Das Bürgerhaus ist einfach ein Traum“

Christian Pannes freut sich auf seine neue Rolle im Bürgerhaus. Am 1. Oktober geht es los, im Januar 2023 soll Neueröffnung sein. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Am 1. Oktober geht es los. Dann wechselt Christian Pannes, der Chef des Talschlösschens, an den Marktplatz. Mit neuen Ideen will er das Bürgerhaus zu einem gemütlichen Treffpunkt machen. Im Januar 2023 soll Neueröffnung sein.