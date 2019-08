Ratingen : „Fräulein“ eröffnet Geschäft am Markt

Simona Libner freut sich auf Ratingen und darüber, wie schön die Stadt geworden ist. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die gebürtige Ratingerin Simona Libner verkauft Mode und Wohnutensilien. Los geht’s am 29. August.

„Simona, nicht Simone. Simona mit ‚a‘“ buchstabiert sie vorsorglich. Und zum Nachnamen: „Libner, Libner ohne ‚e‘ in der Mitte“. Prima. Jetzt können wir alle schon einmal den Namen einer neuen Kauffrau in Ratingen schreiben. Dabei wird ihr Geschäft weder mit ‚a‘ noch mit ‚e‘ in der Mitte heißen, sondern schlicht und ergreifend „Fräulein“. Auch nicht Frollein, wie sehr gern mal unverheiratete Lehrerinnen von ihren Schülern genannt wurden, bevorzugt mit dem Artikel „die“. Also: Simona Libner ist das Instagramm-Gesicht des dritten Fräulein-Geschäftes, das zum Ende des Monats an bevorzugter Lage im Kranz der Geschäfte der Restaurationen rings um den Markt positioniert sein wird. Und zwar anstelle der früheren Reinigung.

Der Chef vom neuen Fräulein wird Daniel Libner sein, der beruflich aus dem Mode-Metier kommt und seit Jahren schon vergleichbare Geschäfte in Meerbusch/Lank-Latum und Kempen betreibt. Also ist dieses geschäftliche Fräulein offenbar keine Frau, der zum Glück ein Mann fehlt. Libners Frau aber hatte in ihren beruflichen Anfängen nichts mit Mode zu tun, wohl aber mit Ratingen. Und, was ein richtiger Ratinger, eine richtige Ratingerin ist, so kehren die bekanntlich meist an die Orte frühjugendlicher Taten zurück.

Info Zur Eröffnung gibt’s ein Ständchen Eröffnung Der City-Kauf begrüßt seine neue Mitstreiterin Simona Libner in Ratingen und freut sich schon jetzt auf den Eröffnungstag am Donnerstag, 29. August. Willkommen Dann wird das Tragödchen-Ensemble ein Willkommens-Ständchen darbieten.

Simona ist ohne Vater in West groß geworden und musste damit fertig werden, dass ihre Mutter verstarb, als sie gerade das Abitur ansteuerte. Sie machte dann die Reifeprüfung, wollte Schauspielerin werden, machte „was beim Radio“, wurde vom Halbbruder betreut und letztlich von Mitgliedern der weiteren Familie auf den Weg gelenkt, der „was Ordentliches“ verhieß. Sie war 19 Jahre alt und absolvierte eine Ausbildung im öffentlichen Dienst, lernte ihren ersten Mann kennen, war mit 23 Jahren Mutter. Immerhin blieb sie dem nicht ganz so prickelnden Job zehn Jahre treu und aktiv verbunden. Da trat ein neuer Mann in ihr Leben, sie brachte noch ein Kind zur Welt – hatte aber immer noch reichlich Energie für die bunte Welt da draußen. Sie langweilte sich gnadenlos. Vor sieben Jahren dann fand das Ehepaar ein geeignetes Ladenlokal in Lank-Latum und eröffnete ein Geschäft für Mode und Wohnen – halt für die Dinge, die einem in gewissen Momenten des Lebens die wichtigsten sein können.

Und wenn diese Simona Libner dann so von dieser Zeit erzählt, vom nächsten Geschäft in Kempen, vom fast fertigen in Ratingen – dann ist man sicher, dass sie wirklich den überirdischsten Raumgestalter an der Hand hatte und dass sie es schafft, einer Kundin einen blauen Müllsack so schmackhaft zu machen, dass die den und nichts anderes zum Cocktail tragen möchte. Diese Frau kann einfach heftig begeistern.

Außer Klamotten, Schuhen und Accessoires, dazu auch noch ausgewählte und ganz individueller Schmuck stehen diese Stimmung machenden Wohnutensilien im Geschäft und dann bald auch in den Behausungen der Freunde – Windlichter und Schalen, Kerzenleuchter und Gläser, Schilder und Körbchen.