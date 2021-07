Ausblick bis Jahresende für Heiligenhaus : Kulturkalender ist druckfrisch zu haben

Kathrin Neuhaus ist neue Leiterin des Kulturbüros. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Der Kulturkalender für das zweite Halbjahr 2021 ist druckfrisch da. 18 Veranstaltungen versprechen in Heiligenhaus ein abwechslungsreiches Programm bis Weihnachten.

(RP/köh) Ein breites Angebot wartet auf alle Kulturfreunde rund um die Stadt Heiligenhaus im zweiten Halbjahr 2021. Der Kulturkalender liegt im Kultur- und im Bürgerbüro aus – und ist in Kürze dann auch wie gewohnt in zahlreichen Geschäften und Gaststätten sowie weiteren Einrichtungen in Heiligenhaus zu finden. Online ist der Kalender auch als PDF-Datei auf der Internetseite der Stadt Heiligenhaus (www.heiligenhaus.de) aufrufbar.

Mit 18 Veranstaltungen wird in den nächsten Monaten ein vielfältiges Programm rund um Musik, Theater und Kabarett in den drei etablierten Spielstätten (Aula, Club und Museum Abtsküche) der Stadt präsentiert. Zwei Veranstaltungen im Rahmen der 10. Biennale werden die Besucher auch nach draußen locken: Ein Theaterspaziergang am Freitag, 3. September (Start 16 und 19 Uhr am Rathausplatz) sowie eine Lesung mit Tilmann Strasser (Mittwoch, 8. September) im John-Steinbeck-Park.

„Wünsch Dir was!” ist der Titel eines Konzerts am 10. November im Club, das Kulturliebhaber mitgestalten können. Reichen Sie dazu Ihre Wünsche (Künstler/-innen / Genre) bis Ende August im Kulturbüro der Stadt Heiligenhaus ein - gerne per E-Mail an kulturbuero@heiligenhaus.de. An diesem Abend wird versucht, Träume wahr werden zu lassen.

„Und zu Weihnachten hoffen wir alle wieder auf ein stimmungsvolles Winterwunderland rund um das Rathaus. Manchmal sollen Träume ja sogar in Erfüllung gehen“, so die Wunschzettel-Formulierung aus dem Kulturbüro.