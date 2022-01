Ratinger Gremium : Neuer Jugendrat nimmt seine Arbeit auf

Ratingen Die konstituierende Sitzung ist am Donnerstag in der Stadthalle. Dort werden 30 Jugendliche vereidigt. Danach kann das neu zusammengesetzte Gremium offiziell tagen.

Damit der Jugendrat zügig in die Projektarbeit einsteigen kann, haben sich die Mitglieder zum Kennenlernen am Grünen See getroffen. „Ich habe mich schon sehr auf das Seminarwochenende gefreut, deshalb finde ich es schade, dass wir uns nur in Ratingen treffen konnten. Aber es ist trotzdem schön, die anderen einmal kennenzulernen“, sagt Nina Arnold, neu gewähltes Mitglied im Jugendrat.

Nach verschiedenen Kennenlernspielen und einem gemeinsamen Spaziergang um den See wurde die Veranstaltung digital fortgesetzt. Ehemalige Mitglieder des Jugendrates stellten ihren Nachfolgern die Arbeitsweise des Gremiums vor. „Viele von uns ‚alten Hasen‘ sahen es als Verpflichtung an, dass wir in dieser Zeit die neuen Mitglieder an die Hand nehmen und unsere Arbeit rüberbringen”, so Claus Köster, geschäftsführender Sprecher des Jugendrates. So wurde immerhin ein kleiner Teil des Inhaltes der Seminarfahrt vermittelt. Das Gesamtpaket folgt in naher Zukunft.