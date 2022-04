Autozulieferer in Heiligenhaus : Kiekert komplettiert neue Vorstandsriege

Heiligenhaus Christian Fischer ist neuer Chief Digital & Information Officer (CIO) der Kiekert AG. Er verantwortet die weltweite IT des Heiligenhauser Schließtechnik-Zulieferers.

Der in der Schweiz lebende 49-Jährige verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT-Management, Controlling und Betriebsprozesse. Er war unter anderem knapp sieben Jahre Group CIO der Oerlikon Group sowie über zehn Jahre bei Knorr-Bremse beschäftigt – davon sechs Jahre als CIO Asia Pacific. Zuletzt war er vier Jahre geschäftsführender Gesellschafter eines IT-Beratungsunternehmens in St. Gallen.

Fischer blickt mit Vorfreude auf die bevorstehenden Aufgaben. Seinen Einstieg kommentiert er so: „Die Anforderungen an die IT sind enorm gewachsen und auch die mir zu Beginn überreichte Liste an IT-Wunschprojekten ist beileibe kein Ein-Seiten-Papier. Wir müssen daher zunächst in der Neuausrichtung die IT-Strategie in Einklang mit unserer übergeordneten Kiekert Unternehmensstrategie bringen und auf dieser Basis unsere Kompetenzen zielgerichtet ausbauen. Damit ermöglichen wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern die weitere Digitalisierung und Automatisierung unserer Kernprozesse sowie die Entwicklung neuer, daten- und technologiegetriebener Geschäftsfelder,“ so Fischer.