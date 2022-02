Frisches in Eggerscheidt : Frisches direkt aus dem Hofladen

Eggerscheidt Zunächst gab es alles erst einmal im Automaten, sozusagen im Tante Emma-Format. Doch nun haben Heidi Sesay und Frank Kückels mächtig aufgerüstet und in Eggerscheidt fast einen Supermarkt eingerichtet. Das Sortiment ist groß.

Hühner hatten Frank Kückels und Heidi Sesay auch sonst schon – tausende Hühner in Hühnerwohnwagen an den Plätzen, wo sie stets das frischeste Grün fanden. Und Eier konnte man folglich auf dem Gardumshof in rauen Mengen kaufen. Dann stellte der alteingesessene Landwirt etliche Automaten auf, aus denen man zu Zeiten jenseits üblicher Einzelhandels-Verkaufszeiten Leckeres erwerben konnte – das war vor einem Jahr. Ganz klar ist der Name des Hofs nicht zu übersetzen, was aber dem Unternehmen keinen Abbruch tut. Dort liegen nicht nur Eier im Automaten parat, sondern man kann mancherlei Dinge kaufen, die zur Stärkung bei einer Wanderung und für den häuslichen Bedarf dienlich sind. Zum Beispiel locken Linsen-, Erbsen-, Gulasch- und eine so genannte Pizzasuppe. Letztere ist mit Hackfleisch aufgemotzt.