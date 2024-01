Heiligenhaus Falsche Ermittler erbeuten tausende Euro

Der Hergang des jüngsten Falls: Gegen 13 Uhr am Mittwoch erhielt der 83-Jährige den Anruf eines Mannes, der sich als Polizist ausgab. Er täuschte vor, dass das Ersparte des Seniors in Gefahr sei und bot an, dieses in sichere Verwahrung zu nehmen. Während des Telefonats klingelte ein unbekannter Mann, der sich als Privatermittler der Polizei ausgab, um das Bargeld abzuholen. Der Senior übergab dem Betrüger Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe, mit dem dieser verschwand. Erst später kamen dem Senior Zweifel und er alarmierte richtig die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.