Schockanruf in Heiligenhaus Falscher „Staatsanwalt“ bringt Rentnerin um viel Geld

Das teilt die Polizei zum Stand der Ermittlungen im aktuellen Fall mit: Gegen 22 Uhr wurde die Seniorin von einer Frau angerufen, die vorgab, ihre Schwiegertochter zu sein. Die Betrügerin gab das Telefon an einen Mann weiter, der sich als Staatsanwalt ausgab. Er erzählte der Seniorin, dass ihre Schwiegertochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und sich nun in Haft befinden würde. Der Unbekannte täuschte vor, dass sie nur gegen die Zahlung einer Kaution entlassen werden könnte. Der Anrufer setzte die Seniorin so unter Druck, dass sie einem unbekannten Mann gegen 22:30 Uhr eine niedrige fünfstellige Summe Bargeld an ihrer Haustür überreichte. Die Seniorin beschreibt den Geldabholer als 30 bis 35 Jahre alt, schlank und dunkelhaarig. Er trug einen Bart und hat ein südländisches Erscheinungsbild.