Heiligenhaus : Doppelhaushalt 2022/2023 – die Neuauflage

Analyse Heiligenhaus Das Management der Stadtfinanzen ist in Coronazeiten eine komplizierte Angelegenheit. Das zeigt sich daran, dass der Rat Anfang Februar unversehens über einen Doppelhaushalt neu zu entscheiden hat.

Das Kapitel Tempo besteht im Prinzip aus erfreulichen Zahlungen an die Stadt oder zumindest aus Aussichten auf solche Zahlungen. Ausbau der Schulen zählt dazu wie das gekonnte Nutzen von Angeboten des Landes. Jüngstes Beispiel: Das Drumherum der Sportanlage Talburgstraße wird für 1,4 Millionen Euro Freizeit-Mehrwert an den Panoramaweg bringen und zusätzlich noch dem Vereinssport helfen. Breitenwirkung ist angepeilt und angesichts eines Landes- und Bundesförderung in Millionenhöhe auch angebracht. Fördertöpfe ausfindig machen und gekonnte Projektbewerbungen auf den Weg bringen, das ist hier der Part der Stadt. Gleiches gilt, mit einem Blick ins Weite, das Thema „Integrierte Stadtteilkonzepte“. Die Innenstadt, Oberilp und Nonnenbruch sollen langfristig profitieren. Von Möglichkeiten, die eine Stadt allein unmöglich bieten, das heißt, bezahlen kann.

Das Kapitel Langsamkeit liest sich dagegen völlig anders, gehört aber ebenso zum Kämmerer-Alltag. Die Aussicht: Am 2. Februar wird der Rat über einen Doppelhaushalt zu entscheiden haben. Die Vorgeschichte: Eigentlich hätte es nur ein Zahlenwerk für ein Jahr sein sollen. Genau dieses Werk lag auch schon im Dezember vergangenen Jahres zur Verabschiedung vor. Am Ende ist es eine Reihe von schwer durchschaubaren Formalien, die zu dieser organisatorischen (wenngleich unmittelbar praktisch folgenlosen) Premiere führen. Es geht um die Frage: Wie sind Coronakosten in Millionenhöhe pro Jahr so zu verbuchen, das sie die Stadt nicht nach Ablauf aller bilanztechnischen Sondermöglichkeiten sofort in den finanziellen Ruin treiben? Die finale Antwort ist langfristig offenbar noch gar nicht gefunden. Genau an diesem Punkt aber endet auch wieder die kommunale Autarkie.